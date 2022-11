Badante ruba l’orologio d’oro all’assistita e va a venderlo a un”compro oro”. Denunciata dai Carabinieri

La ladra era già pregiudicata. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria

I carabinieri di Sestri Levante, dopo una denuncia per furto in appartamento presentata da un’anziana donna, dopo un’accurata e approfondita indagine, hanno denunciato in stato di libertà una 55 enne, badante, gravata da precedenti di polizia.

I militari attraverso gli accertamenti presso i negozi “compro oro” della cittadina del levante ligure, hanno identificato la donna quale autrice del furto di un orologio in oro asportato presso l’abitazione della vittima nei giorni scorsi.

