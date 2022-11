Tre mezzi pesanti “incastrati” nella strada di Creto, chiusa alla viabilità [Riaperta alle 7:45]

Ovviamente, fino a quando i mezzi pesanti non saranno rimossi, non potranno passare nemmeno i mezzi del trasporto pubblico provinciale Amt. Aggiornamento: i mezzi sono stati rimossi e la strada è tornata transitabile alle 7:45

Poco prima delle 4:30 in via di Creto tre autoarticolati con targa straniera sono rimasti bloccati in direzione discendente verso Struppa, all’altezza di via Chiappeto di Aggio.

A causa della chiusura autostradale del tratto della A7 tra Busalla e Bolzaneto i tre conducenti avevano imboccato la strada provinciale di Creto seguendo le indicazioni del navigatore nonostante la segnaletica di divieto per i mezzi pesanti superiore alle 16 tonnellate.

Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

