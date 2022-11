Il cucciolo si rompe una zampa, i proprietari lo gettano in un contenitore dei rifiuti in via Balbi

Il povero animale è stato recuperato nella notte grazie ad alcuni giovani che lo hanno sentito guaire e hanno chiamato i soccorsi

Il cagnolino è stato recuperato e trasportato dal veterinario per verificare le sue condizioni di salute. Lì il medico degli animali ha subito verificato che ha una zampa rotta, ma sono in corso ulteriori accertamenti prima di affidare il cucciolo al canile comunale di Monte Contessa.

Sarà la Polizia locale a indagare per scoprire chi ha gettato l’animale nei rifiuti, condannandolo a morte certa se i passanti non si fossero accorti di lui. Per questo motivo sono state acquisite le immagini delle telecamere comunali che mostreranno chi si è avvicinato al cassonetto per gettarlo dentro.

In copertina: foto d’archivio

