Treni, ritardi fino a 80 minuti. “Spariti” quelli per il levante da Genova

Moltissimi pendolari dalle riviere e dai quartieri della città di levante e ponente affollano le stazioni in attesa di un convoglio utile. Pesanti disagi dopo lo stop imposto dalla perdita di gas a Sampierdarena

l traffico è fortemente rallentato dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo le Ferrovie «I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso».

Nelle stazioni Principe e Brignole sono moltissime le persone che sperano di salire su un convoglio di passaggio per tornare a casa dopo il lavoro. Dagli schermi, però, si capisce perfettamente quale sia la situazione. I ritardi fortissimi sono la migliore delle opzioni. Molti treni sono stati cancellati i limitati.

Chi è riuscito ha optato per il viaggio in bus o in pullman, gli altri stanno attendendo.

