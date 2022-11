Autostrada A26, maxi coda di 5 km per lavori tra Predosa e Masone

Code anche in A7, A10 e A12. Ecco la situazione alle 9:00 di questa mattina

La situazione più difficile, come si è detto, è nell’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dove nel tratto tra tra Predosa e Masone, dal km 32, ci sono 5 km di coda tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Masone, in direzione genova, per lavori che necessitano di scambi di carreggiata.

Sulla A7 Ronco Scrivia Bolzaneto la coda è di 2 km tra Ronco e Bolzaneto, in direzione Genova. Anche in questo caso il problema è causato dai lavori in corso. Inoltre c’è un veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra l’allacciamento A12 Genova-Rosignano e l’allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova.

In A10 traffico rallentato tra Genova Pegli e bivio A10/A7 Milano-Genova, questa volta per traffico intenso

In A12, tra Recco e Chiavari, in direzione di Rosignano, 2 km di coda per lavori nel tratto tra Recco e Chiavari

