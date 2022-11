Strada provinciale 4 di Santa Marta chiusa da 4 anni, la protesta di Linea Condivisa Valpolcevera

«È sfumata ancora una volta la riapertura della SP4 che era stata ipotizzata entro il 31 ottobre 2022. Adesso si parla di una possibile apertura al transito entro la fine dell’anno, come dichiarato nuovamente dal Cociv in seguito ad un incontro con Città Metropolitana e con il Comune di Ceranesi». Disagi per i cittadini e attività commerciali in crisi

«La SP4 (strada di Santa Marta) è una strada provinciale che da Pontedecimo arriva ai Piani di Praglia fino al collegamento con la provinciale per Alessandria: è un tratto di estrema importanza e la situazione attuale porta a quotidiane lunghe code, specialmente nelle ore di punta – spiegano a Linea Condivisa -. Oltre che sulla viabilità, i disservizi causati dalla chiusura prolungata di questa strada si ripercuotono sempre di più anche sulla cittadinanza, in termini di attività commerciali sempre più in difficoltà, dato che si parla di un tratto che interessa tre comuni: Genova (Pontedecimo), Ceranesi e Campomorone. È, questa, una situazione che peggiora le condizioni di circolazione, traffico e commercio, facendo soffocare tutta l’Alta Valpolcevera».

Secondo il partito «Numerose sono state le promesse da parte di “chi di competenza” e numerosi sono stati i vari “scarica-barile” tra Città Metropolitana e Cociv».

È per tutto questo che come Gruppo Territoriale di Linea Condivisa insieme al Gruppo Consiliare del Municipio 5 in forza alla Lista RossoVerde «sollecitiamo a gran voce la riapertura della SP4 nel più breve termine possibile, poiché in ballo vi è il futuro sia della circolazione stradale che delle diverse attività commerciali che stanno vivendo grandi momenti di difficoltà»

