Cinquant’anni di Fidapa Genova per i diritti delle donne, la Regione consegna una targa

La sezione di Genova fu tra le prime costituite in Italia dopo Roma, Milano e Napoli. Interrotta l’attività durante il secondo conflitto mondiale, la sezione è rinata nel marzo del 1971

La Fidapa è un movimento di opinione e di promozione della donna i cui scopi sono: elevare il livello della cultura e della qualificazione delle donne; risvegliare ed incoraggiare nelle donne il senso della loro responsabilità verso il proprio paese e verso la società, anche attraverso una partecipazione attiva alla vita amministrativa e politica; essere portavoce delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari presso le organizzazioni e le istituzioni nazionali; adoperarsi per rimuovere le discriminazioni che ancora sussistono a sfavore delle donne sia nell’ambito della famiglia che nella scelta dell’impiego o della carriera e nella remunerazione; favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.

Fidapa è un movimento di opinione indipendente che prescinde e trascende da etnia religione e politica.

Fidapa Bpw Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie e aderisce alla Federazione Internazionale Ifbpw (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni e altri soggetti.

La targa è stata consegnata dall’assessore regionale alle pari opportunità Simona Ferro alla presidente Simona Firpo (nella foto)

