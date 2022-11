Supercoppa Europea alla Pro Recco. Dopo Champions League, scudetto e Coppa Italia, si aggiudica il 5º Grande Slam della sua storia

Toti: «Grande orgoglio ligure. È la squadra dei record, la più famosa e più blasonata al mondo, capace di inanellare vittorie su vittorie»

Sconfitti gli spagnoli del Sabadell do Barcellona per 16 a 8. La Pro Recco, avendo già vinto nell’anno in corso Champions League, scudetto e la Coppa Italia, si aggiudica il quinto Grande Slam della sua storia.

La sfida di ieri è cominciata bene con un parziale di 3-1 nel primo quarto. Nel terzo ha chiuso i giochi con un 5-0. Miglior marcatore: il capitano Francesco Di Fulvio che ha piazzato quattro volte la palla in rete.

«La vittoria della Pro Recco che ha conquistato anche la Supercoppa europea è ancora una volta motivo di grande orgoglio per tutta la Liguria: è la squadra dei record, la più famosa e più blasonata al mondo, capace di inanellare vittorie su vittorie, tanto da completare, oggi, per la quinta volta, il Grande Slam avendo già conquistato quest’anno la Champions League, lo scudetto e la Coppa Italia. Il fatto che sia della nostra regione è certamente non solo motivo di vanto, ma anche di conferma della vitalità della pallanuoto nel nostro territorio». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la vittoria della Pro Recco nella vasca del Sabadell.

«Pochi mesi fa, a giugno, abbiamo premiato questa squadra consegnando agli atleti la bandiera della Liguria – ricorda l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – dopo la conquista di Champions League, Scudetto e Coppa Italia. Oggi si aggiunge questo prestigioso traguardo che ci riempie di gioia e ci fa sognare per il futuro, certi che questa squadra saprà raggiungere altri incredibili risultati. Grazie a questa società sportiva che rende tutti noi ancora più fieri e grazie – conclude – ad una squadra che è davvero un simbolo di orgoglio sportivo ligure e nazionale».

Foto in copertina: dalla pagina Facebook della Pro Recco

