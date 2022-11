Terminal traghetti, la denuncia di un’addetta alle pulizie: «Picchiata senza pietà da un autotrasportatore nel bagno delle donne»

L’uomo avrebbe anche pronunciato frasi razziste mentre la colpiva a calci nella pancia. È intervenuta una pattuglia della Capitaneria. È stata la donna, ieri, a denunciare formalmente l’accaduto

Lui sarebbe un volto noto del terminal, dove passa di frequente anche per giocare alle slot dei locali. Lei è un’addetta alle pulizie che ha avuto la sola “colpa” di intervenire perché una passeggera le ha segnalato che il camionista stava fumando nel bagno femminile. Quando la donna è andata a chiederli di smettere, l’uomo l’avrebbe aggredita, schiaffeggiata, buttata a terra e presa a calci in pancia, gridandole frasi razziste. Sarebbe successo domenica scorsa, quando è intervenuta una squadra della Capitaneria di porto richiamata dalle urla della vittima.

«Nel grande edificio c’è un solo guardiano notturno – ci ha segnato un frequentatore che ci ha raccontato l’episodio -. La donna aveva con sé un dispositivo per chiamare soccorso, ma se il guardiano è nel punto opposto dello stabile non riesce a intervenire in fretta perché deve attraversare tutta l’enorme struttura». A soccorrere la vittima è stato proprio il guardiano, non appena è riuscito a raggiungerla. Poi è arrivata la pattuglia della Capitaneria che ha generalizzato tutti i presenti (la donna, l’uomo e un paio di testimoni), inviando poi un’informativa alla Procura.

«L’uomo che avrebbe picchiato l’addetta è noto in zona da anni – sostiene la persona che ci ha segnalato l’accaduto -. Sarebbe opportuno che quanto è successo venisse reso noto, anche per evidenziare la situazione di questo posto. Qui la gente lavora fino a tardi».

La donna ha presentato denuncia ieri. Il camionista sostiene di essere stato lui l’aggredito, ma è stata lei a finire in ospedale, trasportata in ambulanza in codice giallo. Ha ricevuto una prognosi di 10 giorni dai sanitari del Pronto Soccorso del Galliera.

L’autotrasportatore è tornato nei giorni scorsi al terminal ma, notato da alcuni frequentatori abituali che conoscevano la storia, è stato vigorosamente pregato di allontanarsi.

