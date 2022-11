Per i 30 anni del Porto Antico: Renzo Piano, Antonella Ruggiero, Ornano, Sabrina Salerno e Alfa

Per festeggiare l’importante anniversario dell’area, tre eventi aperti al pubblico. Momenti di riflessione si alterneranno a quelli di svago, nell’ambito di un programma trasversale e variegato all’insegna della cultura e del divertimento

Martedì 29 novembre incontro con l’architetto Renzo Piano.

Mercoledì 30 novembre grande spettacolo con Alfa, Antonella Ruggiero, Sabrina Salerno, la comicità di Antonio Ornano e la conduzione di Corrado TedeschiSabato 3 dicembre concerto “Canti di Natale”in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo FelicePorto Antico di Genova compie 30 anni.

Alle ore 18:00 di martedì 29 novembre Porta Siberia ospiterà un dialogo tra l’architetto Renzo Piano, cui si deve la vision della riqualificazione dell’area del Porto Antico e del nuovo Waterfront di Levante, in fase avanzata di realizzazione, e il presidente della società Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. Moderatore il giornalista Mario Paternostro. I posti sono limitati fino a esaurimento della capienza; è indispensabile confermare la presenza a comunicazione@portoantico.it entro il 22 novembre.

Mercoledì 30 novembre, un grande spettacolo in piazza all’insegna della “genovesità”, con un cast multigenerazionale che abbraccerà stili e forme di espressione diverse. In Calata Falcone Borsellino, a partire dalle 20:30, sul palco – con la conduzione di Corrado Tedeschi – si avvicenderanno 4 artisti genovesi: il comico Antonio Ornano con i suoi irresistibili racconti di vita; Antonella Ruggiero e il suo inarrivabile repertorio; la star internazionale della disco-dance Sabrina Salerno; il rapper Alfa, amatissimo dai giovani. L’evento sarà all’aperto e a ingresso libero.

Infine, sabato 3 dicembre, per chiudere insieme una densa settimana di festeggiamenti e iniziare a entrare nell’atmosfera natalizia nella Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone si terrà lo speciale concerto “Canti di Natale” in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice. Una serata, voci e piano, anche questa a ingresso gratuito. Da venerdì 2 dicembre sarà inoltre aperta al pubblico La Città dei Bambini e dei Ragazzi, realizzata in collaborazione da Porto Antico di Genova e Costa Edutainment, che si presenterà in una veste totalmente rinnovata: un “experience museum” dedicato ai 5 sensi, nella nuova location sotto l’Acquario di Genova.

