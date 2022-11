Cena extralusso sponsorizzata da Ansaldo Energia. La Fiom: «Chi paga? In azienda mancano i pezzi di ricambio e il legno per le casse delle spedizioni»

Il sindacato ha letto dell’evento sul sito dell’azienda e non ha digerito l’evento pagato dall’industria. «L’azienda sta morendo a causa della mancanza di liquidità e di commesse mai vista negli ultimi vent’anni»

«”Prosegue la User Conference di Ansaldo Energia a Roma: circa 100 partecipanti hanno potuto ritrovarsi ieri nella prestigiosa cornice di Centrale Montemartini per la cena sponsorizzata dalla nostra azienda… Una location unica nel suo genere… Ospita al suo interno sculture, mosaici e reperti archeologici di età romana appartenenti alle collezioni dei Musei Capitolini”. Cosi leggiamo sul sito ufficiale di Ansaldo Energia – recita un volantino della Fiom – E ci chiediamo, chi paga tutto questo? Cene, tra mosaici e sculture, pubblicizzate in pompa magna, mentre l’azienda sta morendo piano piano a causa di una mancanza di liquidità e di commesse mai vista negli ultimi 20 anni. Impiegati dell’amministrazione tartassati ogni giorno dai fornitori, che non vengono pagati, macchine utensili ferme per mancanza di pezzi di ricambio e prodotti che non possono essere spediti per mancanza di legno per le casse di trasporto… Ai responsabili di tutto questo una sola parola: vergogna!!!».

