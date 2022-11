Incidenti, pioggia e coda per l’ingresso al porto: la giornata comincia con condizioni di viabilità difficili. Un altro pedone investito

Un incidente è avvenuto alle 7:25 viale Francesco Causa ad Albaro. Una donna di circa 70anni, è stata travolta. I soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica

Sul posto è arrivata l’auto medica Golf 1 insieme a un’ambulanza della Croce Gialla che, dopo che i sanitari hanno rivalutato le condizioni della signora “di media gravità”, hanno trasportato la ferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto è arrivata la Polizia locale.

Alle 7:33 altro incidente, ma senza feriti, sulla sopraelevata. Incidente, anche questo senza feriti tra un mezzo pesante e un’auto intorno alle 7 sulla A7 in direzione Genova poco dopo l’uscita per Bolzaneto.

In via Carrara cinghiali sulla carreggiata; sulla direttrice Terralba-Torti rallentamenti per cantiere stradale; sulla rotatoria San Giovanni Acri rallentamenti per mancato assorbimento viabilità portuale; in via Cornigliano rallentamenti per incidente stradale; in via Pra’ altezza rotatoria Rallentamenti per incidente stradale.

La situazione sulle autostrade alle 8:00

ALLACCIAMENTO A7/A10 – (dal Km 131.7 – Direzione: Genova) coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A10 – (dal Km 36.4 – Direzione: Genova) coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori; (dal Km 26.8 – Direzione: Ventimiglia)

Coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

A12 – (dal Km 11.5 – Direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori; (Dal Km 25 – Direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori; (dal Km 28.4 – Direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori.

A26 – (dal Km 32 – Direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori; (dal Km 13 – Direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; (dal Km 3 – Direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; (dal Km 0 – Direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

