Controllori Amt in via Fiume: 2.948 passeggeri controllati, 170 senza biglietto

Diciassette gli operatori dell’azienda a Genova. Le verifiche hanno interessato le linee urbane 16, 17, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 49 e 85. Evasione al 5,8%

Doppia verifica intensiva la scorsa settimana per il personale di controllo AMT sul territorio metropolitano. Dopo quella organizzata a Chiavari mercoledì 9 novembre, i controllori AMT sono tornati in azione sul territorio genovese con una nuova attività ad alta visibilità. Venerdì 11 novembre, al pomeriggio, una squadra composta da 17 verificatori ha controllato i passeggeri a bordo bus e sulla fermata via Cadorna / via Fiume, in direzione piazza De Ferrari.

Nel corso dell’operazione i VTV hanno controllato i titoli di viaggio di 2.948 persone, rilevando 170 situazioni irregolari: 45 passeggeri sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato pari al 5,8%.

