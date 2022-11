Continua la chiusura anticipata della metropolitana dal martedì al giovedì

Amt, il programma dei lavori della prossima settimana prevede la manutenzione ordinaria della linea aerea di alimentazione e le prove di collaudo del sistema Wi-Fi in galleria. Non sono segnalati i lavori alle scale mobili di Principe che, quindi, dovrebbero essere finalmente terminati

Amt comunica che, per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle serate di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 novembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo). Sembra sia inevitabile il taglio del servizio serale tre volte la settimana.

La chiusura contemporanea di tutte e 4 le scale mobili di Principe per mesi ha causato forti disagi agli utenti, soprattutto quelli con ridotta deambulazione. Gli ascensori ci sono, ma hanno una portata ridotta e una velocità decisamente inferiore a quella delle scale, oltre ad essere frequentemente molto sporchi e puzzolenti. La speranza è che Amt abbia compreso che le revisioni trentennali obbligatorie si devono programmare e scaglionare.

