Minicar fuori strada, rotola nel bosco. Due persone soccorse da Vvf e 118. Una è grave

Quest’oggi, una minicar che percorreva la SP26, nel comune di Borzonasca, è finita fuori strada rotolando giù per il sottostante bosco per una quarantina di metri

Delle due persone a bordo, una è uscita indenne, mentre l’altra ha avuto bisogno dell’operato dei Vigili del fuoco, che si sono fatti strada fra le lamiere contorte ed un albero per riuscire ad estrarre l’uomo di 44 anni.

Dato che aveva subito un forte trauma cranico si è optato per il trasporto in ospedale San Martino in codice rosso tramite elicottero. A questo ha provveduto il Drago VF che era atterrato nella piazzola di Montemaggio. Al San Martino, ma in codice giallo per controlli, anche l’altro passeggero.

Sul posto sono intervenuti anche l’auto medica Tango1, la Croce Verde di Borzonasca e la Croce Verde di Carasco inviate dal 118.

