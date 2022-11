Giallo sulla Gnv Superba partita ieri da Genova. Scompare una ventenne

Da questa mattina gli altoparlanti della nave diffondono annunci per pregare la ragazza di contattare il personale, ma tutti sono caduti nel vuoto. Stasera. all’arrivo nel porto di Palermo, i passeggeri sono stati accolti da un imponente servizio della Polizia di Stato. Presenti anche i Vigili del fuoco con i cani molecolari che cercano tracce della giovane

Il nome diffuso attraverso gli altoparlanti della nave è quello di Gaia Randazzo, ventenne palermitana. Non si hanno notizie di lei dalle 10 di questa mattina. La ragazza viaggiava assieme al fratello ed è stato proprio lui a dare l’allarme.

Sono cominciate subito le ricerche a bordo della nave da parte dell’equipaggio del traghetto Gmv, ma della giovane non si è trovata traccia.

In porto, la Polmare sta controllando ogni auto o camper che sbarca dal traghetto e fa anche aprire le valigie ai passeggeri. I cani per la ricerca delle persone saliranno anche a bordo per verificare che la ragazza non si ancora lì.

I controlli della Polmare e dei Vvf nel porto di Palermo

