È agli arresti domiciliare, ma va a giocare al Bingo. Arrestato dalla Polizia di Stato

Il quarantaduenne è stato pizzicato in una sala giochi in corso Buenos Aires ed è stato arrestato per evasione

Gli agenti dell’UPGSP, durante un controllo amministrativo presso la Sala Bingo Augustus in corso Buenos Aires, hanno notato il 42enne allontanarsi frettolosamente ed in modo anomalo, dalla sala bingo dove era ancora in corso una giocata.

I poliziotti a quel punto lo hanno fermato e controllato scoprendo che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di allontanamento dal Comune di Ronco Scrivia.

Il 42enne ha poi cercato di giustificarsi mostrando una richiesta di visita medica mai autorizzata dal Tribunale di Sorveglianza.





