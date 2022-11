Lavori, incidenti, cinghiali, ingolfamento dell’accesso al porto: mattina di viabilità difficile su strade e autostrade

In via Balleydier, in direzione del terminal traghetti, coda per mancato assorbimento della viabilità portuale. In corso Europa cinghiali sulla carreggiata. Coda di 5 km in direzione Genova in A10 per incidente

La situazione sulle autostrade alle 8:45

A10

VARAZZE – VOLTRI – Coda (Dal Km 23 – Direzione: Genova)

Coda di 5 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per incidente Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

CELLE LIGURE – VARAZZE – Coda (Dal Km 32.4 – Direzione: Genova)

Coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori

VARAZZE – CELLE LIGURE – Coda (Dal Km 26.8 – Direzione: Ventimiglia)

Coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori

A12

RECCO – GENOVA NERVI – Coda (Dal Km 22.8 – Direzione: Genova)

Coda di 3 km tra Recco e Genova Nervi per lavori

ALLACCIAMENTO A12/A7 – SESTRI LEVANTE – Pioggia

Pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante

RAPALLO – RECCO – Coda (Dal Km 28.4 – Direzione: Genova)

Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori

RECCO – CHIAVARI – Coda (Dal Km 22.8 – Direzione: Rosignano)

Coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori

A26

OVADA – MASONE – Coda (Dal Km 29.9 – Direzione: Genova Voltri)

Coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori



OVADA – VOLTRI – Coda (Dal Km 14.2 – Direzione: Genova Voltri)

Coda di 2 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Mi piace: Mi piace Caricamento...