Elicotteri da guerra sulla Barhi Yambu partita oggi da Genova, il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali mostra le foto

La nave è partita dalla nostra città alle 17:33 ed è diretta in Turchia dove arriverà alle 6 del 10 novembre ad Alessandretta, in Turchia, al confine con la Siria. Il Collettivo: «Continuiamo a contrastare i traffici di armi, il fascismo, la crisi economica, le devastazioni ambientali.. inventiamoci modi nuovi e passiamo al contrattacco…»

«Sta diventando normale parlare di terza guerra mondiale, di scontro nucleare, della crisi economica e climatica, delle migrazioni disperate e sempre più forzate… per la politica internazionale e nazionale sta diventando tutto normale, ma è sbagliato – scrive il collettivo sulla propria pagina Facebook – non dobbiamo abituarci a queste immagini, non dobbiamo abituarci a queste parole, a queste navi che continuano a trasportare sistemi d’arma e ad alimentare e mantenere conflitti…troviamo dentro di noi, tra noi, il modo di contrastare questo sistema, ognuno a modo proprio ognuno con i propri modi. Continuiamo a contrastare i traffici di armi, il fascismo, la crisi economica, le devastazioni ambientali.. inventiamoci modi nuovi e passiamo al contrattacco…».

Mi piace: Mi piace Caricamento...