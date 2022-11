Controlli dei CC, due arresti. Denunciate 17 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza

Sette persone, tra cui un minore, denunciate perché tormentavano il titolare di un fast food danneggiando gli infissi, gli arredi e le telecamere di sicurezza collocate all’interno e all’esterno dell’esercizio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, con l’impiego di uomini delle Compagnie Carabinieri di Genova Centro – Sampierdarena e Sestri Levante, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nella città con particolare attenzione nel centro storico di Genova, con l’impiego di 30 carabinieri in divisa, 10 in abiti civili.

Sono state identificate circa 100 persone e controllati numerosi veicoli. Nel corso dell’attività sono state arrestate 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti

Un quarantenne con precedenti di polizia, veniva notato e fermato in via di Sottoripa mentre si appartava con un genovese che, in cambio di denaro, riceveva alcune dosi di “ hashish ”. Minuziosa perquisizione del soggetto fermato permetteva di rinvenire ulteriori 10 grammi di analoga sostanza stupefacente e denaro contante, provento presumibile dell’illecita attività di spaccio. L’acquirente sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Un trentacinquenne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova, poiché condannato a scontare una pena di anni 1 mesi 6 e giorni 23 di reclusione per reati reiterati di resistenza a pubblico ufficiale commessi negli anni 2020 e 2021.

Inoltre sono state denunciate 25 persone.

I Carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena, con l’ausilio degli uffici INPS di Genova, hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà 17 persone tutte di nazionalità comunitaria, poiché individuati qua li percettori del “reddito di cittadinanza ” senza possederne i requisiti. Nello specifico, all’atto della presentazione della domanda per percepire il beneficio hanno prodotto false dichiarazioni circa la loro effettiva residenza, intascando indebitamente svariate migliaia di euro

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, al termine di accertamenti effettuati a seguito della denuncia sporta nello scorso mese di settembre dal titolare di un “ fast food ” ubicato a Lavagna, hanno individuato e denunciato in stato di libertà 7 persone tutte residenti nel levante ligure tra le quali un minorenne, che in più occasioni nelle ore serali e notturne dei precedenti mesi di luglio e agosto, facendo tappa all’indirizzo del locale, molestavano ed importunavano il titolare danneggiando gli infissi, gli arredi e le telecamere di sicurezza collocate all’interno ed al l’esterno dell’esercizio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...