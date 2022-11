Conseguenze del maltempo, frana in via Carpenara, chiusa via del Monte

La pioggia di ieri pomeriggio e della notte ha causato smottamenti. La Polizia locale, in entrambi i casi, è sul posto

In via Carpenara 30 rosso (nella foto), sulle alture di Sestri Ponente, è segnalato movimento franoso.

A causa di frana, via del Monte, strada pedonale in Valbisagno, viene chiusa all’altezza del civico 39. L’accesso è garantito tramite la scalinata da via Stefanina Moro.

Aggiornamento via Carpenara: i Vigli del fuoco hanno disposto delimitazione tramite barriere jersey, operazione che A.S.TER. potrà eseguire non immediatamente. Si sta provvedendo a transennamento temporaneo tramite il pronto intervento.

Inevitabili i disagi fino a quando entrambe le strade saranno messe in sicurezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...