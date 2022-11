Tenta rapina a una donna, ma arriva la Polizia. Arrestato in via di Francia

In manette un ventenne per il reato di tentata rapina, La vittima è stata colpita con un pugno e un calcio alla caviglia

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, l’attenzione della volante del Commissariato Prè è stata richiamata dalle grida di una donna che ripetutamente urlava “Ridammela”.

Accorsi sul luogo, i poliziotti hanno trovato una donna in lacrime e un soggetto in fuga che aveva appena tentato di rapinarla della borsa. Costui, infatti, raggiunto la donna alle spalle, l’ha colpita con un forte pugno sul collo per impossessarsi della borsa. E davanti alla sua resistenza l’ha anche colpita con un forte calcio alla caviglia, per poi scappare vedendo l’arrivo della Polizia

Il ventenne è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti e accompagnato in Questura.

Questa mattina sarà processato con rito direttissimo.

