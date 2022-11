Notte di soccorsi per ubriachezza e uso di stupefacenti. Grave un 35enne. Spray al peperoncino sul bus: 7 persone soccorse

I postumi della notte di Halloween: l’ultimo caso, il più grave, è di questa mattina alle 7:30. I soccorsi, inviati dal 118 in codice rosso, stanno ancora operando in corso Perrone. Altre 9 persone di giovane età sono state soccorse in giro per la città. A San Teodoro, in via San Benedetto, anche un’overdose

I Carabinieri indagano per quanto accaduto a mezzanotte su un bus della linea 1. Quando il mezzo si trovava in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente, qualcuno ha sprizzato addosso ad altri passeggeri, anche sul volto, dello spray al peperoncino. Sono addirittura 7 le persone soccorse, trasportate tutte in codice giallo al San Martino con problemi respiratori e alla vista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...