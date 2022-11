Via Borzoli chiusa per incidente con due feriti

Via Borzoli, all’altezza del civico 161 E, è chiusa al transito veicolare per sinistro stradale. Sul posto la Polizia locale e i soccorsi inviati dal 118

Due i feriti, soccorsi dalla Croce Verde di Sestri e dalla Croce Rosa Rivarolese. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, uno in codice verde e l’altro in codice giallo, di media gravità.

La strada è chiusa per i rilievi della Polizia locale che serviranno a stabilire cause e dinamica del sinistro e per ripulire la sede stradale.

