Investe una donna e cade con lo scooter: due persone soccorse in codice rosso

È successo poco prima dell’una di questa notte nel centro di Santa Margherita. La ragazza che guidava il motociclo ha solo 18 anni

Sul posto, in via Gramsci, è intervenuta l’auto medica Tango 2, inviata dal 118. Quindi le ambulanze della Croce Verde e della Croce Rossa di Rapallo che hanno trasportato le due ferite in codice rosso a Genova, al pronto soccorso dell’ospedale San Marino.

Le condizioni più gravi sono quelle della giovane che viaggiava in scooter mentre la donna ha riportato ferite alle gambe.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

