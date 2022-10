I carabinieri del Comando Provinciale di Genova arrestano tre persone. Sequestrati droga, armi, munizioni illegali e denaro

Un 55enne aveva con sé un etto di cocaina. A casa ne teneva un altro chilo oltre a 20mila euro, provento del commercio illecito. Un pensionato 70enne teneva addosso decine di dosi, sempre di cocaina, per circa 30 grammi. Un 25enne spacciava alcune dosi di eroina e crack in piazza della Commenda

I carabinieri della Compagnia di Sampierdarena hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di arma da fuoco clandestina e munizionamento, un 55 enne genovese con precedenti di polizia, poiché, dopo averlo fermato e perquisito, veniva trovato in possesso di due involucri del peso complessivo di circa 100 grammi di cocaina. Immediata perquisizione estesa presso l’abitazione dello stesso, permetteva di rinvenire un altro chilo di analogo stupefacente, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, munizionamento di vari calibri, 130 di sostanza da taglio “mannite”, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché quasi 20.000 euro.

A Rivarolo, hanno fermato e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un napoletano di 70 anni residente a Genova, pensionato, con precedenti di polizia. Predetto, all’atto del controllo, manifestava un atteggiamento molto nervoso, per cui veniva perquisito e trovato in possesso di decine di dosi di cocaina per un totale di circa 30 grammi, nonché di 230 euro provento presumibile della illecita attività di spaccio. Successiva perquisizione, presso l’abitazione dell’uomo, permetteva di rinvenire un ulteriore involucro in cellophane contenente 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per la preparazione/confezionamento delle dosi. Arrestato, su disposizione della A.G., è stato tradotto presso la casa circondariale di Genova Marassi.

I carabinieri delle Compagnie Genova Centro e San Martino, nel corso dei controlli nel centro storico, hanno arrestato un senegalese di 25 anni gravato precedenti di polizia. È stato sorpreso in flagranza, in questa piazza della Commenda, mentre cedeva alcuni grammi in dosi di eroina e crack ad un pregiudicato genovese in cambio di una banconota da 50 euro. L’immediata perquisizione personale effettuata nei confronti dell’arrestato, permetteva di rinvenire ulteriori 200 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio posta in essere dal senegalese.

