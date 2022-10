Due gravi incidenti nella notte, in codice rosso due persone. Una soccorsa con l’elicottero Grifo

I sinistri sono successi alle 2:35 a Calcinara e alle 2:40 e a Rovegno, sulla SS45, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il ferito dal veicolo

In seguito ad un incidente stradale avvenuto ad Isola di Rovegno, sulla SS45, i Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 2,30. Giunti sul posto, hanno dovuto prevedere a tagliare le lamiere dell’abitacolo con l’attrezzatura elettroidraulica, per poter liberare il ventottenne rimasto incastrato al suo interno. Una volta eseguita la manovra il giovane è stato consegnato alle cure del 118. Successivamente è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Intervenute l’auto medica Golf 3 e l’ambulanza dei Volontari delSoccorso dell’Alta Valtrebbia.

A Calcinara, in via Pionieri e Aviatori d’Italia, è rimasto ferito un altro uomo, trasportato in codice rosso al San Martino dall’ambulanza della Croce D’Oro di Sampierdarena.

