Riapre l’accesso carrabile del San Martino

L’Ospedale Policlinico San Martino comunica che è da oggi nuovamente aperto e accessibile l’ingresso carrabile sito in Largo Rosanna Benzi 10

Il nuovo ingresso consentirà un immediato accesso all’Ospedale, andandosi ad aggiungere ai 2 accessi carrabili (auto e moto) già esistenti, situati rispettivamente in via Marsano e in via Mosso.

All’interno del Policlinico sono ad oggi disponibili circa 330 posti auto a pagamento, oltre a circa 110 posti auto gratuiti, riservati a: pazienti portatori di handicap, pazienti dializzati, pazienti che svolgono terapie in regime di Day Hospital e donatori di sangue.

La sosta ed il transito sono gratuiti per i primi 30 minuti, successivamente ai quali vengono applicate le seguenti tariffe:

Dal lunedì al venerdì la tariffa è di 1.00 €/h, fino ad un massimo di € 4.50 (dalle 7.00 alle 21.00);

Sabato e domenica la tariffa è di 1.00 €/h, fino ad un massimo di € 3.50 (dalle 7.00 alle 21.00);

La tariffa notturna è di 1.00 €/h, fino ad un massimo di € 3.00 (dalle 21.00 alle 7.00).

