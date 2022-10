Via Ungaretti, due daini a spasso sulla carreggiata e uno incastrato in una ringhiera

Sul posto la Polizia locale per la viabilità e i Vigili del fuoco per liberare l’ungulato rimasto prigioniero

Non solo cinghiali a spasso per le vie della città. Stamattina, in via Ungaretti, all’altezza di via Saba, sulle alture di Pra’, sono segnalati tre daini di cui due sulla carreggiata e uno impigliato in una recinzione. Presente sul posto la pattuglia del VII distretto dell’Unità territoriale Ponente della Polizia locale per la viabilità.

I Vigili del fuoco, invece, dovranno liberare il povero animale.

AGGIORNAMENTO: il daino è stato liberato.

