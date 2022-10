Incendio in appartamento a Busalla, due persone soccorse – LE FOTO

Sul posto i Vigili del fuoco oltre ai soccorsi sanitari inviati dal 118: auto medica Golf2 e le ambulanze della Croce Verde di Busalla e della Croce Rossa di Ronco Scrivia che hanno trasportato due persone in codice giallo al San Martino

L’incendio è scoppiato alle 11:40 in via Martiri di Voltaggio dove sono intervenuti i Vigili del fuoco per estinguere le fiamme.

Secondo le prime notizie, a causa dell’incendio sarebbe anche esplosa una bombola del gas causando ingenti danni.

Le foto dei vigili del fuoco

