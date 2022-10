Grave incidente stradale in via Piacenza, 2 feriti soccorsi in codice rosso, poi declassato a giallo

È successo all’altezza del civico 74. La strada è chiusa al transito per i soccorsi e perché la Polizia locale possa rilevare l’incidente e ricostruire la dinamica

Due le persone soccorse, in gravi condizioni. Sul posto l’auto medica Golf 3 e due ambulanze della Croce Bianca Genovese e della Croce Verde Genovese.

Al momento i soccorsi sono in corso.

AGGIORNAMENTO: si è trattato di un investimento di pedone da parte di una moto. I soccorsi hanno prestato le prime cure e il codice, partito in rosso per dinamica, è sceso a giallo, di media gravità, per entrambi.

Sono stati trasportati entrambi in ospedale, uno al San Martino e uno al Galliera. Il motociclista ha riportato una frattura del gomito, il pedone un brutto taglio dietro la testa e la frattura scomposta di tibia e caviglia.

Via Piacenza è stata riaperta alle 22.

In copertina: foto d’archivio

