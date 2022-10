Scassina la porta di un bar e ruba bottiglie di superalcolici. Arrestato dai CC

Era anche in possesso di una carta prepagata il cui furto era stato denunciato dalla proprietaria

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Arenzano, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ucraino 30 enne in Italia senza fissa dimora, che dopo aver forzato la porta di ingresso ed entrato all’interno di un bar ubicato in Cogoleto, veniva sorpreso dai militari operanti intento ad asportare alcune bottiglie di super alcolici. Una volta bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso anche di una carta prepagata oggetto di furto denunciato da una donna a Lissone (MB). Arrestato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del consueto rito direttissimo.

