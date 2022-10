Premio Guido Venosta all’oncologa De Maestro. Ha indicato un’efficace terapia per le giovani pazienti affette da tumore mammario

Il premio “Guido Venosta” è un importante riconoscimento che AIRC attribuisce ogni due anni ad un ricercatore distintosi per aver portato un’innovazione efficace nella cura contro il cancro. Quest’anno è andato alla professoressa, direttore della Clinica di Oncologia Medica, accolta questa mattina in Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Alla professoressa Lucia Del Mastro è stato assegnato il Premio ‘Guido Venosta’ di quest’anno “per aver identificato un efficace trattamento per la terapia medico-oncologica di giovani pazienti affette da tumore mammario e un nuovo metodo di preservazione della fertilità che, entrati nelle linee guida internazionali, hanno apportato un significativo miglioramento in termini di sopravvivenza e di qualità della vita”.

La Direzione Strategica dell’Ospedale Policlinico San Martino si congratula con la professoressa Lucia Del Mastro, direttore della Clinica di Oncologia Medica, accolta questa mattina in Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricevere il prestigioso Premio biennale ‘Guido Venosta’ in occasione dell’apertura dei Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC.

“Complimenti al Direttore della Clinica di Oncologia Medica Lucia Del Mastro, accolta questa mattina in Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricevere il prestigioso Premio biennale ‘Guido Venosta’ in occasione dell’apertura dei Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC. Un premio che rappresenta un riconoscimento alla sua grande professionalità ma che è anche una dimostrazione dell’alto livello di risposta nella branca oncologica che, insieme alle neuroscienze, rappresenta l’elemento distintivo dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Martino”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito al premio Guido Venosta conferito a Lucia Del Mastro per aver identificato un efficace trattamento per la terapia medico-oncologica di giovani pazienti affette da tumore mammario e un nuovo metodo di preservazione della fertilità.

Foto: Quirinale

