Notte movimentata tra cinghiali e alberi caduti

Stanotte alle 2:36, in via Bertani e corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, è caduto un grosso albero. Strade chiuse e poi riaperte alle 5:44. Alla stessa ora è ripartito il servizio bus Amt

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco che hanno rimosso l’ostacolo.

Polizia locale anche a evitare incidenti al passaggio dei cinghiali sulle strade.

Branchi di cinghiali sulla carreggiata sono stati segnalati ieri alle 22:09 in via Stefanina Moro, ieri alle 22:47

in viale Virginia Centurione Bracelli, oggi alle 00:33 in corso Europa all’intersezione tra le vie Isonzo e Timavo.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...