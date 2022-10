Il 30 ottobre a Pieve la 6ª giornata nazionale “Camminata fra gli olivi”

Stand gastronomici, visita di frantoi storici e laboratorio per bambini. Servizio navetta gratuito dal posteggio

Il Comune di Pieve Ligure, in collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Oliveto” e con la Pro Loco di Pieve Ligure, celebra la 6ª Giornata Nazionale “Camminata fra gli olivi”.

Il ritrovo sarà alle 9:30 in piazza San Michele per l’antichissima merenda con pane e olio e per visitare il mercatino dei prodotti tipici. Alle 10:30 la partenza per la CAMMINATA FRA GLI ULIVI

Dalle 13;00 Stand Gastronomici

Dalle 14 attività a tema: Visita frantoi storici e Laboratorio per bambini

È previsto il servizio di navetta gratuito dal posteggio de “La Piccola” (Stazione FS) al mattino alle 9.30 e alle 10.30 e al pomeriggio alle 15.30 e alle 17.00.

Mi piace: Mi piace Caricamento...