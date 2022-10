Centro storico, Poliziotto fuori servizio riconosce e arresta un ricercato

Nella mattinata di ieri un poliziotto del Commissariato Centro libero dal servizio, mentre transitava in piazza Vacchero (nella zona di via del Campo), ha riconosciuto un uomo nei confronti del quali pendeva un ordine di carcerazione, poiché da più di un mese non stava ottemperando all’obbligo di presentazione alla P.G.. Con sé aveva tre notebook rubati

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 37enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, denunciandolo inoltre per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’agente ha immediatamente contattato la Sala Operativa che ha provveduto ad inviare sul posto una volante, insieme hanno quindi identificato il 37enne, il cui nome infatti corrispondeva al destinatario della misura cautelare.

L’uomo inoltre era in possesso di 3 computer portatili, un tablet, una fotocamera digitale ed una somma di 235 euro, il tutto all’interno di una busta della spesa, di cui non riusciva a giustificare la provenienza.

Al momento di salire a bordo dell’auto di servizio per essere condotto in Questura l’uomo ha iniziato ad opporsi animatamente con spintoni e calci, tentando anche di colpire con una testata l’agente fuori servizio.

Da accertamenti è risultato che due dei tre notebook erano stati trafugati da una scuola del levante cittadino qualche giorno prima.

Il 37enne, dopo ulteriori accertamenti presso il Commissariato Centro, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Marassi dove dovrà scontare la restante pena conseguente ad alcuni furti in abitazione da lui commessi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...