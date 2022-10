Pusher e cliente reagiscono al controllo dei CC. Arrestato lo spacciatore, denunciato il compratore

Il cliente è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno spray urticante del tipo proibito

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova – Centro, durante un predisposto servizio teso a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trentenne con precedenti di polizia, irregolare sul territorio dello Stato.

Lo straniero, in via Gramsci, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi e la somma in contanti di oltre 100 euro provento dell’illecita attività. Il 30 enne, durante il controllo, spintonava i carabinieri tentando di divincolarsi.

Denunciato per resistenza a P.U. e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 60 enne genovese con precedenti di polizia, poiché durante la contrattazione dello stupefacente con lo straniero arrestato, opponeva resistenza ai carabinieri. Perquisito è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno spray urticante con caratteristiche vietate.

È stato inoltre denunciato per resistenza anche un 18 enne che ha reagito quando è stato fermato per un controllo in via Buozzi-

Mi piace: Mi piace Caricamento...