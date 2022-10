Piazza Corvetto, effetto notte: spenta la pubblica illuminazione

Le luci sono solo quelle delle auto in transito: la piazza è completamente al buio

Inevitabile la sensazione di insicurezza per i passanti, a riprova di quanto sia fondamentale una buona illuminazione nelle città anche solo per contribuire alla percezione di sicurezza.

Un guasto sta tenendo spente le luci in piazza Corvetto e in alcune zone limitrofe. Si attende la riparazione da parte di City Green Light, l’azienda che ha preso in appalto l’illuminazione cittadina genovese.

