In preda alla cocaina ruba monopattino, poi aggredisce gli agenti. Fermato e denunciato dalla Polizia locale

È successo ieri sera poco prima della mezzanotte in via Gramsci. Sono stati necessari tre flaconi di spray urticante per fermare l’uomo che ha preso anche a calci l’autocella della PL

Gli agenti hanno intercettato un uomo sospettato di aver rubato un monopattino. Lui ha rifiutato di declinare le proprie generalità, ha aggredito gli agenti e ha preso ripetutamente a calci l’autocella che lo avrebbe portato poi nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione.

Per calmare il trentacinquenne che dava in escandescenze, gli agenti gli hanno dovuto spruzzare addosso 3 bombolette di spray urticante. L’uomo è stato quindi viene condotto presso ospedale Galleria per le cure del caso.

[Continua sotto]





Il soggetto per nulla collaborativo ha rifiutato qualsiasi prestazione medica acconsentendo solamente a sostenere gli adempimenti necessari agli accertamenti ematochimici richiesti dalla pattuglia, risultati poi positivi alla cocaina. Il trentacinquenne è stato dimesso dall’ospedale Galliera con prognosi di 5 giorni e poi condotto presso i locali della Questura per procedere all’identificazione perché era privo di qualsiasi documento. È stato fotosegnalato e riconosciuto come già gravato da numerosi precedenti.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le generalità e danneggiamento.

In copertina: foto d’archivio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...