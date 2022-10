Via Mogadiscio, uomo armato asserragliato in casa minaccia il suicidio. Strada chiusa

Chiusura all’altezza della rotatoria Terpi/Mogadiscio e Mogadiscio/ Furlani

Via Mogadiscio è chiusa al transito per l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco al civico 8 E della strada dove un soggetto armato è asserragliato in casa e minaccia suicidio. Sul posto le pattuglie del 4º distretto dell’Unità territoriale Valbisagno per le chiusure all’altezza della rotatoria Terpi/Mogadiscio e Mogadiscio/

Mi piace: Mi piace Caricamento...