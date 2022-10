Via Monte Zovetto, Smart ribaltata. Due feriti

La strada, all’intersezione con via Pisa, è stata chiusa per per qualche decina di minuti per permettere ai soccorsi di operare. Sul posto Polizia locale, Vigili del fuoco e ambulanze inviate dal 118

L’incidente è avvenuto alle 14:40. Sul posto ha inviato, in codice rosso per dinamica, l’auto medica Golf1 e due ambulanze (Croce Gialla e Croce Rossa) che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato i due al San Martino. Le loro condizioni, dopo i primi controlli sul posto, sono apparse meno gravi del previsto e sono stati trasportati in codice giallo per accertamenti.

