Passaporti, “mission impossible”. La Questura programma apertura straordinaria per giovedì 20 ottobre

Cinquanta utenti potranno accedere senza prenotazione all’ufficio di corso Saffi

«Visto il notevole incremento delle richieste di passaporto, sono state segnalate da parte di molti utenti difficoltà legate alla prenotazione degli appuntamenti da effettuarsi via web sull’apposita agenda online tramite l’identità digitale (Spid o Carta di identità elettronica) – recita una nota della questura -. Per ovviare a queste difficoltà, l’Ufficio Passaporti ha organizzato una apertura straordinaria nella giornata di giovedì 20 ottobre, a partire dalle ore 15, durante la quale 50 utenti potranno accedere senza vincoli di prenotazione agli sportelli di Corso Saffi, 37 per richiedere il passaporto».

