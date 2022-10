La rabbia dei lavoratori di Ansaldo Energia, corteo e blocco di casello di Genova Ovest, sopraelevata e via di Francia. FOTO E VIDEO

La manifestazione era prevista per ieri ed era stata sospesa per la convocazione in Prefettura. I sindacati, però, si sono detti totalmente insoddisfatti e oggi i lavoratori manifestano in città. Traffico paralizzato

Aggiornamento: i lavoratori hanno bloccato anche la sopraelevata. Sono stati segnalati dissidi tra manifestanti e utenti della strada. Sul posto c’è la Digos. Il traffico è in tilt. La Polizia locale cerca di limitare i disagi. Molti anche i mezzi pubblici e i camion bloccati.

Aggiornamento: bloccata anche via di Francia.

«L’incontro avuto con il Prefetto di Genova per la vertenza Ansaldo Energia è stato totalmente negativo e privo di risposte concrete ai nostri problemi – hanno detto i sindacati -. Il Prefetto è tornato da Roma senza nemmeno una semplice lettera di impegno della CDP sulla ricapitalizzazione. Il nulla. L’unico documento che ci ha letto è questa delibera di CDP. “Il CdA della CDP ha accertato come al 30 Settembre la liquidità minima sia risultata inferiore a tal minimo per 36 milioni di euro. Per pari importo CDP nei prossimi giorni darà esecuzione di aumento di 36 milioni”. Questi 36 milioni erano già dovuti dalla vecchia ricapitalizzazione del 2019 (ne dovevano arrivare 50…) e niente hanno a che fare con la richiesta di ricapitalizzazione attuale: sono semplicemente la bombola di ossigeno che permette di pagare gli stipendi. Non permetteremo di lasciar morire lentamente l’Ansaldo Energia e il nostro futuro».

Fermo, ovviamente, il traffico. Bus in coda. I lavoratori hanno spostato un cassonetto giallo della differenziata per realizzare il blocco.

