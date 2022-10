Lettera anonima intimidatoria contro la consigliera Pd che fa una battaglia contro la Funivia

Cristina Lodi, consigliera Pd in Consiglio comunale, denuncia sui social di aver ricevuto la spiacevole missiva. Mercoledì prossimo la commissione a Palazzo Tursi sul progetto

«Ieri ho ricevuto una lettera spiacevole e intimidatoria anonima sul fatto che io stia conducendo questa battaglia per il no alla Funivia – scrive Lodi sui social -. Io andrò avanti. Vi invito ad essere tutti presenti mercoledì 19 alle 1430 a Palazzo TURSI. . Genova ha bisogno di idee, di rilancio ma di essere trattata come una città europea. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica, a questo dobbiamo puntare. Ci sono le alternative e c’è il quartiere del Lagaccio che chiede rispetto. Quindi, avanti tutta insieme».

