Soccorso a un gatto in Aurelia, poi le auto si scontrano: due feriti. Altro incidente con ferito a Recco

Un’auto si è fermata per soccorrere un povero felino investito da un altro mezzo. Sono poi sopraggiunte da direzioni opposte un’auto e un furgone che hanno avuto uno scontro frontale. Il gatto non ce l’ha fatta. La strada è rimasta a lungo bloccata

Il primo incidente è avvenuto alle 20:30 di questa sera sulla via Aurelia all’altezza di Bogliasco. Un veicolo ha investito un gatto e il conducente non si è fermato a soccorrerlo. Il guidatore di un’auto che seguiva, invece, ha fermato il suo mezzo per prestare soccorso all’animale. Nel frattempo sono arrivati un’altra auto e un furgone che provenivano da direzioni opposte e si sono scontrati, forse perché i guidatori sono stati distratti da quelli che stava succedendo sulla strada.

Sul posto, inviate dal 118, sono arrivate due ambulanze della Croce Verde di Bogliasco e Croce Rossa di Sori che hanno soccorso due feriti e li hanno trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Il micio, purtroppo, è morto.

Il secondo incidente è successo in via Roma a Recco poco dopo le 21. Il ferito è un ragazzo di 17 anni. Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf 6 e l’ambulanza dei volontari di Ruta. Il ferito è stato trasportato al San Martino in codice giallo. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

Foto di Simone Chiesa

