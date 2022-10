Oggi a Palazzo Rosso grandi e piccini giocheranno a ricostruire le antiche pavimentazioni del piano nobile

L’attività gratuita si svolgerà continuativamente dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Dalle ore 17.30 alle 18.00 si completerà l’assemblaggio dell’opera collettiva

Domenica 9 ottobre, bambini e famiglie a Palazzo Rosso per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo per “PaviMenti… Diversi ma uguali”: sono i tanti tasselli che componevano i fastosi pavimenti in marmo del Secondo Piano Nobile di Palazzo Rosso.

Un’attività collettiva di gioco permetterà a famiglie e visitatori di collaborare insieme per ricostruire in grande dimensione uno dei pavimenti decorati. Un laboratorio di intelligenza visiva, fantasia e creatività, un puzzle di forme geometriche colorate. Un lavoro di osservazione, scomposizione e ricomposizione, che libera l’estro e porta attenzione a tutti i tipi di ‘Menti’ e ai bambini con “diverse abilità”.

Attività a cura dei Servizi Educativi Musei Civici di Genova in collaborazione con IdeArte di Alberto Cerchi e Coca Frigerio nell’ambito del progetto Open Vicoli.

Partecipazione gratuita.

