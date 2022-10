Tentato furto di rame rallenta i treni tra Genova e Savona

Il danno è avvenuto alle 5 e il guasto che ha causato è stato ripristinato alle 7. Per i convogli ritardi fino a 40 minuti

Linea Savona-Genova: dalle 5:00 il traffico è rallentato a Genova Voltri per danneggiamento ai circuiti di binario per un tentato furto rame con trancio dei cavi da parte di ignoti. Dalle 7.00 ripristinata la circolazione sul binario in direzione Savona. I tecnici di RFI stanno operando per il ripristino e Rimane rallentata in direzione Genova Ritardi fino a 40 minuti.

