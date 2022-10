Mamma fa prostituire le figlie minorenni, condannata a 10 anni e 8 mesi

Indagato anche il compagno della donna, che, diversamente da lei che ha optato per il rito abbreviato, ha scelto il rito ordinario. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 10 gennaio

Vendeva due delle figlie mettendo inserzioni sui siti dedicati alle escort. Una, che all’epoca aveva 15 anni, aveva provato a scappare di casa, ma la madre l’aveva sempre ritrovata e riportata all’attività che le garantiva un guadagno certo. La 44enne contava i preservativi usati dalla ragazzina per essere certa che le portasse tutti i soldi, ma per guadagnare di più la costringeva anche a rapporti non protetti. Sul sito in cui metteva gli annunci per trovare clienti, la madre descriveva la ragazzina come ventenne. Secondo l’accusa, sarebbe stato il patrigno ad accompagnare la giovane dagli uomini che erano pronti a pagare per avere un rapporto con lei.

Tutto quanto è emerso grazie alle indagini della Squadra mobile della Questura, coordinate dal pubblico ministero Valentina Grosso.

In copertina: foto d’archivio

