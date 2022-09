Sversamento di greggio nel Varenna. Posizionate le panne

A dare l’allarme sono stati gli abitanti della zona che hanno sentito il forte odore delle sostanze petrolifere

Lo sversamento è avvenuto questo pomeriggio all’altezza di via Cassanello, a Pegli. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche i tecnici Arpal e gli agenti del nucleo Ambiente della Polizia locale per risalire alle responsabilità. Intanto, una ditta privata ha posizionato le panne per impedire che la sostanza oleosa scenda a valle. In seguito si procederà alla non facile ripulitura.

I guardiapesca di Associazione Italiana Libera pesca e Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee stanno monitorando la zona in regime di volontariato per individuare eventuali morie di pesci o volatili impiastrati dal greggio. Al momento, per fortuna, non sono stati rilevati problemi.

Foto di Peo Bressan

Articolo in aggiornamento

