Strage di gatti decapitati tra Genova, Lucca e Livorno, gli animalisti Aidaa inviano esposto alla Procura

Secondo l’associazione, dietro alla morte violenta di un centinaio di felini potrebbe esserci la mano di un unico gruppo, forse dedito alla pratica di riti satanici

«Potrebbe esserci la stessa regia dietro l’uccisione dei gatti avvenuta nei giorni scorsi a Lucca ed in provincia, dove tre sono stati trovati decapitati, la strage di gatti avvenuta nei mesi scorsi a Livorno e quei gatti trovati morti ammazzati a Sant’Ilario e nella zona della Nunziata a Genova – sostengono all’associazione animalista -. Ci chiediamo se si tratti di una regia che trova le sue origini nei riti satanici o esoterici. È una pista che non è da escludere se si pensa che negli oltre dieci gatti rinvenuti uccisi a Lucca tre sono stati decapitati ed altri riportavano sul corpo ferite che possono richiamare almeno in parte alla stessa mano assassina che un mese fa ha colpito a Genova dove i gatti ritrovati morti sono stati anche qui diversi, e a Livorno dove la mano assassina si è fermata (o trasferita) dopo che la notizia era diventata di dominio pubblico».

«Oltre cento gatti trucidati in pochi mesi nel triangolo Genova-Lucca-Livorno hanno creato e stanno creando sia paura tra i proprietari dei gatti, ma sopratutto la voglia di mettere le mani su questi criminali assassini di poveri gatti da assicurare alla giustizia e di porre fine a questa mattanza» proseguono alla Aidaa.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente questa mattina invierà un esposto alle tre procure di Genova, Lucca e Livorno perché si facciano indagini anche nel torbido mondo delle sette sataniche ed esoteriche. «Crediamo fortemente che dietro queste vicende ci possa essere una regia unica- scrivono in una nota gli animalisti di Aidaa – non vogliamo creare allarmismi, ma crediamo e negli esposti che inviamo alle procure lo spieghiamo che ci si possa riferire anche ad una o più mani assassine che traggono origine dallo stesso gruppo. Non andiamo oltre nell’esposizione pubblica delle motivazioni perché vogliamo a tutti i costi evitare le emulazioni che sono sempre dietro l’angolo ad opera di squilibrati vari».

